Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла

Новости Китая. Танцы драконов, концерты и красочные салюты: в Поднебесной начались празднования в преддверии китайского лунного Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Чунцин на юго-западе страны прогремел традиционный «металлический фейерверк». Искусство такого салюта зародилось 500 лет назад.

Мастера, одетые в специальную одежду, подбрасывают раскалённый металл в небо, а затем дубинкой разбрасывают его в воздухе. От удара образовывается россыпь из тысячи искр.