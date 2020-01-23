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Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла

23 января 2020 07:25
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Новости Китая. Танцы драконов, концерты и красочные салюты: в Поднебесной начались празднования в преддверии китайского лунного Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла-1

Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла-3

В городе Чунцин на юго-западе страны прогремел традиционный «металлический фейерверк». Искусство такого салюта зародилось 500 лет назад.

Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла-6

Мастера, одетые в специальную одежду, подбрасывают раскалённый металл в небо, а затем дубинкой разбрасывают его в воздухе. От удара образовывается россыпь из тысячи искр.

Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла-9

Главные торжества традиционного Весеннего фестиваля в Китае начнутся уже в эту субботу, 25 января.

# Праздники # Фотофакт

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