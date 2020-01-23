Забрасывали бутылками и файерами. Противники Давосского форума устроили беспорядки в Цюрихе

Новости мира. В Цюрихе противники Давосского форума устроили побоище с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столкновения начались во время проведения разрешённого властями шествия, на котором собрались несколько сотен человек.
Новости мира. В Цюрихе противники Давосского форума устроили побоище с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столкновения начались во время проведения разрешённого властями шествия, на котором собрались несколько сотен человек.
В какой-то момент митингующие стали забрасывать стражей порядка файерами, бутылками и тяжёлыми предметами.
В ответ правоохранителям пришлось применить силу. Для разгона демонстрантов использовали слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Три человека задержаны.