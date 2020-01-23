Прямой эфир

Забрасывали бутылками и файерами. Противники Давосского форума устроили беспорядки в Цюрихе

23 января 2020 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В Цюрихе противники Давосского форума устроили побоище с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столкновения начались во время проведения разрешённого властями шествия, на котором собрались несколько сотен человек. 

Забрасывали бутылками и файерами. Противники Давосского форума устроили беспорядки в Цюрихе-1

В какой-то момент митингующие стали забрасывать стражей порядка файерами, бутылками и тяжёлыми предметами.

Забрасывали бутылками и файерами. Противники Давосского форума устроили беспорядки в Цюрихе-4

В ответ правоохранителям пришлось применить силу. Для разгона демонстрантов использовали слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Три человека задержаны. 

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла
23 января 2020 07:25

Китайский Новый год: в Чунцине прогремел фейерверк из расплавленного металла

Госсекретарь США Майкл Помпео всё-таки приедет в Минск
22 января 2020 17:02

Госсекретарь США Майкл Помпео всё-таки приедет в Минск

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника
22 января 2020 07:42

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника