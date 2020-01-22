Госсекретарь США Майкл Помпео всё-таки приедет в Минск

Новости Беларуси. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Беларусь 1 февраля. Эту информацию телеканалу СТВ подтвердили в пресс-службе МИД.
Новости Беларуси. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Беларусь 1 февраля. Эту информацию телеканалу СТВ подтвердили в пресс-службе МИД.
Белорусско-американские отношения и региональная безопасность – основные темы, которым уделят внимание в Минске. Изначально визит был запланирован на начало января, однако его отложили из-за нападения на американское посольство в Багдаде.
6 января Владимир Макей и Майкл Помпео провели телефонный разговор, в котором министр иностранных дел нашей страны осудил любые действия, нарушающие привилегии и иммунитеты диппредставительств, предусмотренные Венской конвенцией.