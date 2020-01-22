Прямой эфир

Госсекретарь США Майкл Помпео всё-таки приедет в Минск

22 января 2020 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Беларусь 1 февраля. Эту информацию телеканалу СТВ подтвердили в пресс-службе МИД. 

Госсекретарь США Майкл Помпео всё-таки приедет в Минск-1

Белорусско-американские отношения и региональная безопасность – основные темы, которым уделят внимание в Минске. Изначально визит был запланирован на начало января, однако его отложили из-за нападения на американское посольство в Багдаде.

Госсекретарь США Майкл Помпео всё-таки приедет в Минск-4

6 января Владимир Макей и Майкл Помпео провели телефонный разговор, в котором министр иностранных дел нашей страны осудил любые действия, нарушающие привилегии и иммунитеты диппредставительств, предусмотренные Венской конвенцией. 

# Беларусь-США # Владимир Макей # Майкл Помпео # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника
22 января 2020 07:42

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника

Жители Таиланда задыхаются от смога. Уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму
22 января 2020 07:09

Жители Таиланда задыхаются от смога. Уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму

Стал известен новый состав правительства России
21 января 2020 19:29

Стал известен новый состав правительства России