ВОЗ призывает страны снимать карантинные меры постепенно, постоянно контролируя ситуацию

Новости мира. Все больше государств заявляют о снятии ограничений. Так, в Австрии с 1 мая планируют отменить режим изоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданам разрешат выходить на улицу без ограничений, однако соблюдать дистанцию еще какое-то время придется. Также начнут открываться крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки.

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С середины мая к работе вернутся рестораны, а к концу месяца обслуживание возобновят гостиницы. Кроме того, власти намерены открыть музеи и школы.