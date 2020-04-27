Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти раньше запланированного срока

Новости Саудовской Аравии. О сокращении добычи нефти сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя саудовской нефтяной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ о сокращении, который чуть больше двух недель назад согласовали участники ОПЕК+, вступит в силу в эту пятницу, 1 мая. На фоне пандемии коронавируса нефтяной рынок переживает катастрофический обвал цен. В связи с этим страны договорились сократить добычу черного золота на 9,7 миллиона баррелей в сутки.