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В Париже возобновили работы по восстановлению Нотр-Дам

27 апреля 2020 17:33
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Новости Франции. Реконструкцию Нотр-Дам прекратили из-за пандемии коронавируса полтора месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже возобновили работы по восстановлению Нотр-Дам-1

27 апреля на место вернулась команда реставраторов и архитекторов. Специалисты составят план работы, а также подготовят площадку для прибытия строителей.

В Париже возобновили работы по восстановлению Нотр-Дам-4

На следующей неделе на работу вернутся около 50 рабочих. Им предстоит снести строительные леса весом 500 тонн.

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К слову, несмотря на вынужденный перерыв в связи с коронавирусом, восстановление знаменитого собора по-прежнему планируется завершить к 2024 году.

# Коронавирус # Фотофакт

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