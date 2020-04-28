Евросоюз потратит 375 миллиардов евро на восстановление туризма

Новости мира. Из 375 миллиардов 120 ЕС направит пострадавшим предпринимателям и компаниям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Из 375 миллиардов 120 ЕС направит пострадавшим предпринимателям и компаниям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По подсчетам специалистов, из-за пандемии коронавируса туризм в ЕС сократился примерно до 10 % от прежнего объема. Наибольшие потери понесли Португалия, Италия, Испания и Греция.
ВОЗ призывает страны снимать карантинные меры постепенно, постоянно контролируя ситуацию
Лишь по предварительным подсчетам связанный с коронавирусом кризис создаст огромную безработицу в отрасли.
В случае, если ограничения продлятся еще несколько месяцев, то в странах ЕС могут быть потеряны до 10 миллионов рабочих мест.