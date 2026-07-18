ВОЗ призвала системы здравоохранения Европы быстрее адаптироваться к жаре

Европе надо готовиться к новым волнам аномальной жары. Но проблема в том, что европейская система здравоохранения не успевает адаптироваться к стремительным изменениям климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили в ВОЗ, об этом говорят факты и печальный опыт нынешнего лета.

Данные из пяти стран указывают на почти 10 000 дополнительных смертей от жары. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу и призывает правительства сделать все возможное для исправления ситуации. Городам требуется больше тени, зеленых насаждений и центров охлаждения, а также приспосабливать здания для работы и жизни в них.

Каждый евро, не потраченный на профилактику, приводит к увеличению расходов на оказание неотложной помощи, госпитализацию и снижение производительности труда. Эти озабоченность и тревога вполне объяснимы. По данным ВОЗ, только за последние 4 года жара унесла жизни более 200 тысяч европейцев, а смертность от последствий знойной погоды за два десятилетия выросла на 30 %.