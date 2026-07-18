В Норвегии пожар уничтожил более 100 домов

Массовая эвакуация объявлена в городе Драммен на юге Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стал вспыхнувший пожар. Пламя полыхает в одном из жилых кварталов и, несмотря на все усилия спасателей, продолжает распространяться дальше.

Огонь уже уничтожил более 100 домов. По данным экстренных служб, эта цифра будет расти, так как стихия продолжает захватывать новые территории. В районе ЧП отключено электричество. Сообщается о восьми пострадавших, двое из них находятся в больнице. Около тысячи человек перебрались в более безопасные места, еще свыше сотни получили предписание готовиться к эвакуации. Несколько школ города переоборудованы в пункты временного содержания. Власти страны назвали происходящее катастрофой.