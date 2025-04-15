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Bloomberg: США не будут осуждать удар РФ по ВСУ в Сумах

15 апреля 2025 13:19
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Как сообщает Bloomberg, Белый дом не поддержал заявление G7, осуждающее удар ВСУ в Сумах, чтобы оставить за собой возможность переговоров с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

Bloomberg: США не будут осуждать удар РФ по ВСУ в Сумах-1

Фото: pixabay

В Канаде отметили, что продвижение заявления невозможно без поддержки США. По заявлению Минобороны РФ, 13 апреля российские военные нанесли удары по командному пункту ВСУ в Сумах, подчеркивая, что Киев использует население в качестве живого щита.

# Международная политика

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