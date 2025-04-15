Bloomberg: США не будут осуждать удар РФ по ВСУ в Сумах

Как сообщает Bloomberg, Белый дом не поддержал заявление G7, осуждающее удар ВСУ в Сумах, чтобы оставить за собой возможность переговоров с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает Bloomberg, Белый дом не поддержал заявление G7, осуждающее удар ВСУ в Сумах, чтобы оставить за собой возможность переговоров с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
В Канаде отметили, что продвижение заявления невозможно без поддержки США. По заявлению Минобороны РФ, 13 апреля российские военные нанесли удары по командному пункту ВСУ в Сумах, подчеркивая, что Киев использует население в качестве живого щита.