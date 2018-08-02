ВОЗ подтвердила новую вспышку лихорадки Эбола в Конго

Новости Конго. В Демократической Республике Конго вновь зафиксирована лихорадка Эбола. Информацию подтвердила Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Конго. В Демократической Республике Конго вновь зафиксирована лихорадка Эбола. Информацию подтвердила Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новая вспышка заболеваемости отмечена на востоке страны.
Туда уже направили специалистов, которые помогут ликвидировать очаг распространения лихорадки.
Ранее эпидемия была зафиксирована 8 мая. Девятая волна лихорадки унесла жизни 33 человек.