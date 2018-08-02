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ВОЗ подтвердила новую вспышку лихорадки Эбола в Конго

02 августа 2018 08:57
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Новости Конго. В Демократической Республике Конго вновь зафиксирована лихорадка Эбола. Информацию подтвердила Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ подтвердила новую вспышку лихорадки Эбола в Конго-1

Новая вспышка заболеваемости отмечена на востоке страны.

ВОЗ подтвердила новую вспышку лихорадки Эбола в Конго-4

Туда уже направили специалистов, которые помогут ликвидировать очаг распространения лихорадки.

ВОЗ подтвердила новую вспышку лихорадки Эбола в Конго-7

Ранее эпидемия была зафиксирована 8 мая. Девятая волна лихорадки унесла жизни 33 человек.

# Заболевания # Фотофакт

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