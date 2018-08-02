Индийские власти хотят ввести смертную казнь за пиратство в море

Новости Индии. Законопроект, предусматривающий возможность высшей меры наказания или пожизненного заключения для людей, причастных к морскому разбою, одобрили 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом правительство намерено обезопасить грузы и экипаж своих торговых судов. За последние месяцы в Индийском океане были зафиксированы несколько нападений на торговые корабли.