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Индийские власти хотят ввести смертную казнь за пиратство в море

02 августа 2018 08:52
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Новости Индии. Законопроект, предусматривающий возможность высшей меры наказания или пожизненного заключения для людей, причастных к морскому разбою, одобрили 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индийские власти хотят ввести смертную казнь за пиратство в море-1

Таким образом правительство намерено обезопасить грузы и экипаж своих торговых судов. За последние месяцы в Индийском океане были зафиксированы несколько нападений на торговые корабли.

# Смертная казнь # Фотофакт

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