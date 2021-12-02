ВОЗ отправляет своих специалистов в ЮАР, чтобы узнать происхождение «омикрона»

Всемирная организация здравоохранения отправляет своих специалистов в ЮАР. Перед ними поставлена сложная задача – выяснить происхождение нового штамма коронавируса. И организовать в стране борьбу с ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа предстоит большая, поскольку на родине злополучного «омикрона» заболеваемость за несколько дней выросла в два раза. Сам штамм обнаружен в 5 из 9 провинций ЮАР.

Напомним, что ВОЗ назвала «омикрон» опасным, поскольку в нем имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность.