Евростат: инфляция в ЕС выросла почти до рекордных 5%

Инфляция в Евросоюзе выросла почти до рекордных 5 %. Это максимум за последние почти четверть века. Таковы данные, опубликованные Евростатом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его отчете говорится, что в странах с единой валютой цены растут буквально на все – на товары, услуги, продукты и даже табак. Правда Европейский центральный банк не видит причин для паники. Там сказали, что рост инфляции был ожидаем. А вызван он повышением цен на энергоносители и рядом других временных факторов. Станет ли от этого легче европейцам, там не сказали.