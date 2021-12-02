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Евростат: инфляция в ЕС выросла почти до рекордных 5%

02 декабря 2021 20:35
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Инфляция в Евросоюзе выросла почти до рекордных 5 %. Это максимум за последние почти четверть века. Таковы данные, опубликованные Евростатом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евростат: инфляция в ЕС выросла почти до рекордных 5%-1

В его отчете говорится, что в странах с единой валютой цены растут буквально на все – на товары, услуги, продукты и даже табак. Правда Европейский центральный банк не видит причин для паники. Там сказали, что рост инфляции был ожидаем. А вызван он повышением цен на энергоносители и рядом других временных факторов. Станет ли от этого легче европейцам, там не сказали.

# Европейский союз # Фотофакт

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