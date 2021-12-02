В Катаре открыли новый стадион к ЧМ по футболу. Церемония получилась по-восточному роскошной

Новости Катара. В Катаре с огромной помпой открыли новый стадион к новому чемпионату мира по футболу, который страна примет в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония получилась яркой, красочной и по-восточному роскошной. Организаторы сделали все, чтобы это открытие запомнилось всем надолго. Новенькое футбольное поле стало большой сценой и даже ареной для представления, в котором, понятно, участвовали как местные звезды, так и громадная массовка. И даже животные. Восторженные зрители увидели видеорассказ о единстве арабских стран и, как же без него, яркое пиротехническое шоу.