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В Катаре открыли новый стадион к ЧМ по футболу. Церемония получилась по-восточному роскошной

02 декабря 2021 20:34
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Новости Катара. В Катаре с огромной помпой открыли новый стадион к новому чемпионату мира по футболу, который страна примет в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Катаре открыли новый стадион к ЧМ по футболу. Церемония получилась по-восточному роскошной-1

Церемония получилась яркой, красочной и по-восточному роскошной. Организаторы сделали все, чтобы это открытие запомнилось всем надолго. Новенькое футбольное поле стало большой сценой и даже ареной для представления, в котором, понятно, участвовали как местные звезды, так и громадная массовка. И даже животные. Восторженные зрители увидели видеорассказ о единстве арабских стран и, как же без него, яркое пиротехническое шоу.  

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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