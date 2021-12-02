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Многие думали, что снимается кино. В Мексике неизвестные устроили массовый побег из тюрьмы

02 декабря 2021 20:32
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Новости Мексики. В Мексике неизвестные устроили массовый побег из тюрьмы особо опасных преступников. События развивались так стремительно и так эффектно, что многие не поверили в реальность происходящего и думали, что снимается кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Многие думали, что снимается кино. В Мексике неизвестные устроили массовый побег из тюрьмы-1

Вначале перед воротами тюрьмы взорвались две заминированные машины. Затем злоумышленники, воспользовавшись любопытством охраны, ворвались во двор и открыли стрельбу, убив двух надзирателей. А затем стремительно исчезли.  

После того как утихли шум и суматоха, выяснилось, что из камер исчезли восемь заключенных, на поимку которых мексиканская полиция потратила много времени.  

# Криминал # Фотофакт

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