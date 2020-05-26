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ВОЗ отправит в Китай научную миссию для изучения происхождения коронавируса

26 мая 2020 08:26
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения направит в Китай специалистов для изучения происхождения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ отправит в Китай научную миссию для изучения происхождения коронавируса-1

Сроки и детали проведения научной миссии пока не определены, в данный момент стороны обсуждают возможные варианты.

ВОЗ отправит в Китай научную миссию для изучения происхождения коронавируса-4

В ходе прошедшего 25 мая брифинга генеральный директор ВОЗ отметил важность запланированных исследований. По его словам, изучив происхождение вируса, можно будет предотвратить его появление в будущем.

# Коронавирус # Фотофакт

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