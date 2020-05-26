ВОЗ отправит в Китай научную миссию для изучения происхождения коронавируса

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения направит в Китай специалистов для изучения происхождения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения направит в Китай специалистов для изучения происхождения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сроки и детали проведения научной миссии пока не определены, в данный момент стороны обсуждают возможные варианты.
В ходе прошедшего 25 мая брифинга генеральный директор ВОЗ отметил важность запланированных исследований. По его словам, изучив происхождение вируса, можно будет предотвратить его появление в будущем.