ВОЗ отправит в Китай научную миссию для изучения происхождения коронавируса

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения направит в Китай специалистов для изучения происхождения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сроки и детали проведения научной миссии пока не определены, в данный момент стороны обсуждают возможные варианты.