ВОЗ: массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года

Новости мира. Массовая вакцинация населения от COVID-19 может начаться уже в середине 2021 года. Соответствующее заявление сделала Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на этапе клинических испытаний находятся более 20 вакцин. Есть надежда, что часть из них окажется эффективной и покончит с пандемией. В лучшем случае результаты станут известны к началу 2021 года.