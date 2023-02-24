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Демонстранты в Берлине требуют прекратить поставки оружия Украине

24 февраля 2023 13:54
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Новости Германии. Жители Германии вышли на митинги против поставок оружия Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Остановите НАТО», «Зеленский – марионетка Альянса». С такими лозунгами на улицы вышли люди в разных городах страны.  

Демонстранты в Берлине требуют прекратить поставки оружия Украине-1

Самый крупный митинг прошел в Берлине. Демонстранты требуют прекратить военные поставки и не втягивать страну в очередную конфронтацию. Мирные намерения граждан подтверждают и опросы общественного мнения. Две трети жителей Германии высказались за дипломатическое разрешение конфликта. Мирные намерения европейцев подтверждают и соцопросы. В Италии около 45 % населения выступают против поставок оружия киевскому режиму. Поскольку из-за этого конфликт может разрастись до мировых масштабов. Кроме того, почти 80 % итальянцев очень обеспокоены ситуацией на фоне экономического кризиса в стране.

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# Протесты # Владимир Зеленский # Новости Германии # Фотофакт

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