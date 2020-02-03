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ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361

03 февраля 2020 08:19
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Новости мира. Растёт количество жертв коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения к этому дню более 360 смертей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361-1

В Китае из-за коронавируса изолировали ещё один населённый пункт. Речь идёт о крупном городе на востоке страны. В Вэньчжоу, где проживают более 9 миллионов человек, зафиксировано больше всего инфицированных вирусом за пределами провинции Хубэй: 265 человек. В городе не работает общественный транспорт и культурные учреждения.

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ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361-4

По последним данным, число жертв коронавируса возросло до 361, количество заболевших превысило 17 тысяч. 149 случаев заболевания подтверждены за пределами Китая. Многие страны продолжают эвакуировать своих граждан с эпицентра эпидемии. Совсем скоро город Ухань покинут россияне.

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ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361-7

3 февраля в первой специализированной больнице для заражённых коронавирусом, которую построили всего за 8 дней, начнётся приём пациентов.

# Коронавирус

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