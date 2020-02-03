ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361

Новости мира. Растёт количество жертв коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения к этому дню более 360 смертей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

В Китае из-за коронавируса изолировали ещё один населённый пункт. Речь идёт о крупном городе на востоке страны. В Вэньчжоу, где проживают более 9 миллионов человек, зафиксировано больше всего инфицированных вирусом за пределами провинции Хубэй: 265 человек. В городе не работает общественный транспорт и культурные учреждения. «Токсичные ферменты оказывают воздействие на головной мозг и на сердце». Что нужно знать о коронавирусе

По последним данным, число жертв коронавируса возросло до 361, количество заболевших превысило 17 тысяч. 149 случаев заболевания подтверждены за пределами Китая. Многие страны продолжают эвакуировать своих граждан с эпицентра эпидемии. Совсем скоро город Ухань покинут россияне. «Мы не выходили из дома шесть дней». Что известно о коронавирусе