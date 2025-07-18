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Поляки не верят в боеспособность своей армии – соцопрос

18 июля 2025 13:37
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Растет число поляков, которые не верят в боеспособность своей армии. Об этом говорят результаты последнего соцопроса. Как выяснилось, 44 % жителей страны уверены, что войско польское не сможет дать отпор в случае агрессии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки не верят в боеспособность своей армии – соцопрос-2

Год назад количество сомневающихся составило лишь 33%. По мнению военных аналитиков, этот пессимизм связан с тем, что поляки не видят никаких изменений в армии. Напомним, правительство Польши намерено нарастить оборонные расходы до 5% ВВП, а военный бюджет достиг рекордных 50 миллиардов евро. Тем не менее в польские СМИ постоянно попадает информация о нехватке в армейских подразделениях необходимого снаряжения, средств защиты и прочего.

# Социологический опрос # Новости Польши

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