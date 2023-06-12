Новости России. К 300-летию Санкт-Петербурга. Воссозданная янтарная комната в Екатерининском дворце встречает посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 лет она была на реставрации. Впервые восстановительные работы здесь провели еще в 1830 году. Дело в том, что янтарь очень хрупкий и недолговечный материал: детали часто отваливались и разбивались. Зато теперь эту комнату называют восьмым чудом света.