Воссозданная янтарная комната в Екатерининском дворце встречает посетителей
Новости России. К 300-летию Санкт-Петербурга. Воссозданная янтарная комната в Екатерининском дворце встречает посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 лет она была на реставрации. Впервые восстановительные работы здесь провели еще в 1830 году. Дело в том, что янтарь очень хрупкий и недолговечный материал: детали часто отваливались и разбивались. Зато теперь эту комнату называют восьмым чудом света.
Александр Крылов, реставратор:
Получилось действительно хорошее, цельное, однородное произведение – комната как произведение искусства. Не было мастеров для работы с этим стилем. Вот целое произведение искусства, на которое действительно приятно смотреть.
Комната – подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I Петру Великому. Она содержала шесть тонн янтаря в виде почти 130 панно. В середине XVIII века достопримечательность переместили в летний дворец Екатерины Великой под Санкт-Петербургом, который был разграблен нацистскими войсками во время Второй мировой войны.