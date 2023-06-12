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Воссозданная янтарная комната в Екатерининском дворце встречает посетителей

12 июня 2023 09:43
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Новости России. К 300-летию Санкт-Петербурга. Воссозданная янтарная комната в Екатерининском дворце встречает посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 лет она была на реставрации. Впервые восстановительные работы здесь провели еще в 1830 году. Дело в том, что янтарь очень хрупкий и недолговечный материал: детали часто отваливались и разбивались. Зато теперь эту комнату называют восьмым чудом света.

Воссозданная янтарная комната в Екатерининском дворце встречает посетителей-1

Александр Крылов, реставратор:
Получилось действительно хорошее, цельное, однородное произведение – комната как произведение искусства. Не было мастеров для работы с этим стилем. Вот целое произведение искусства, на которое действительно приятно смотреть.

Воссозданная янтарная комната в Екатерининском дворце встречает посетителей-4

Комната – подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I Петру Великому. Она содержала шесть тонн янтаря в виде почти 130 панно. В середине XVIII века достопримечательность переместили в летний дворец Екатерины Великой под Санкт-Петербургом, который был разграблен нацистскими войсками во время Второй мировой войны.

# Русская культура # Новости России # Фотофакт

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