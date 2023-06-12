На дне Адриатического моря у побережья хорватского острова исследователи нашли древнее поселение
Новости Хорватии. Открытие, которое удивило даже самих ученых. На дне Адриатического моря у побережья хорватского острова Корчула исследователи обнаружили древнее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как предполагают специалисты, возможно, жилища здесь были сезонными. То есть в какое-то время года люди здесь жили, а потом возвращались в пещеру. Но было это 7 тысяч лет назад.
Марта Калебота, сотрудница музея Корчулы:
Обычно мы находим поселения в пещерах или на какой-нибудь плодородной земле на острове, а также на континенте, но чтобы в море – никогда не находили.
Археологи уже нашли много интересного на месте раскопок. Но поиски продолжаются. Ученые считают, что на другой стороне острова есть еще одно поселение.