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На дне Адриатического моря у побережья хорватского острова исследователи нашли древнее поселение

12 июня 2023 09:40
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Новости Хорватии. Открытие, которое удивило даже самих ученых. На дне Адриатического моря у побережья хорватского острова Корчула исследователи обнаружили древнее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как предполагают специалисты, возможно, жилища здесь были сезонными. То есть в какое-то время года люди здесь жили, а потом возвращались в пещеру. Но было это 7 тысяч лет назад.

На дне Адриатического моря у побережья хорватского острова исследователи нашли древнее поселение-1

Марта Калебота, сотрудница музея Корчулы:
Обычно мы находим поселения в пещерах или на какой-нибудь плодородной земле на острове, а также на континенте, но чтобы в море никогда не находили.

На дне Адриатического моря у побережья хорватского острова исследователи нашли древнее поселение-4

Археологи уже нашли много интересного на месте раскопок. Но поиски продолжаются. Ученые считают, что на другой стороне острова есть еще одно поселение.

# Археология # Новости Хорватии # Фотофакт

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