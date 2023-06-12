Прямой эфир

Минобороны РФ подписало контракт с добровольцами чеченского отряда «Ахмат»

12 июня 2023 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российское оборонное ведомство подписало первый контракт с отрядом «Ахмат» в рамках приказа о добровольцах. Об этом информирует Минобороны России, пишет РИА Новости. 

Документом регламентируется деятельность добровольческих чеченских подразделений в зоне СВО, распространение на бойцов и членов их семей установленных государством мер соцзащиты и поддержки. 

По словам командира «Ахмата» Апты Алаудинова, изначально эта группа спецназа формировалась под руководством главы Чечни  Рамзана Кадырова. За год и 3 месяца подготовлено и отправлено в зону СВО десятки тысяч добровольцев. 

Сегодня в зоне СВО совместно с подразделениями Вооруженных сил находятся достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и формирований, заявил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким. Генерал выразил уверенность, что в дальнейшем и остальные отряды добровольцев подпишут такие контракты. 

В субботу,10 июня, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подписал приказ, который определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. До 1 июля 2023 года они подпишут контракты с Минобороны РФ. 

# Армия # Сергей Шойгу

Другие новости рубрики

Все новости
В Филадельфии обрушилась крупная автомагистраль
12 июня 2023 09:06

В Филадельфии обрушилась крупная автомагистраль

В Красном море после пожара на яхте пропали туристы
12 июня 2023 08:53

В Красном море после пожара на яхте пропали туристы

Украина теряет союзников. Склады оружия опустели по всей Европе
12 июня 2023 08:51

Украина теряет союзников. Склады оружия опустели по всей Европе