Минобороны РФ подписало контракт с добровольцами чеченского отряда «Ахмат»

Российское оборонное ведомство подписало первый контракт с отрядом «Ахмат» в рамках приказа о добровольцах. Об этом информирует Минобороны России, пишет РИА Новости.

Документом регламентируется деятельность добровольческих чеченских подразделений в зоне СВО, распространение на бойцов и членов их семей установленных государством мер соцзащиты и поддержки.

По словам командира «Ахмата» Апты Алаудинова, изначально эта группа спецназа формировалась под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. За год и 3 месяца подготовлено и отправлено в зону СВО десятки тысяч добровольцев.

Сегодня в зоне СВО совместно с подразделениями Вооруженных сил находятся достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и формирований, заявил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким. Генерал выразил уверенность, что в дальнейшем и остальные отряды добровольцев подпишут такие контракты.

В субботу,10 июня, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подписал приказ, который определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. До 1 июля 2023 года они подпишут контракты с Минобороны РФ.