Мировой рекорд зафиксировали на аукционе по продаже драгоценных камней в Нью-Йорке

Новости США. Мировой рекорд зафиксировали на аукционе в Нью-Йорке. И все благодаря драгоценным камням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, этот ослепительный бриллиант под названием «Вечный розовый» обошелся новому владельцу почти в 35 миллионов долларов. Это невиданная ранее сумма. Получается, что один карат стоил покупателю более трех миллионов долларов.

Уни Ким, специалист ювелирного отдела:

Эти бриллианты из Мозамбика, который является одним из новых и наиболее популярных мест происхождения камней. И мы очень рады, что изделия из этой страны так хорошо приняты на аукционах.