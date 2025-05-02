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Воскресенский: подвиг советского народа должны все помнить. Никаких компромиссов с историей быть не должно

02 мая 2025 19:55
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Григорий Азаренок и Юрий Воскресенский в эфире «Соловьев LIVE».

Воскресенский: подвиг советского народа должны все помнить. Никаких компромиссов с историей быть не должно-1

Юрий Воскресенский, политолог:
Этот подвиг написан кровью в учебниках истории. И эту память мы должны хранить всегда. И не быть толерантными, как раньше мы были слишком толерантными, закрывая глаза на всякие проделки. Этот подвиг должны все помнить. Ну а кто подзабыл, мы должны прийти и восстановить эту историческую память. Никаких компромиссов с историей быть не должно. Поэтому, если кто-то сейчас активно сносит, стирает, вытравливает из исторической памяти подвиг советского народа, он должен понимать, что пройдет совсем небольшое количество времени… Я не Владимир Вольфович, Жириновский не пророк, но для этого надо просто обладать аналитическим мышлением, чтобы понять, что исторический маховик исторического возмездия, его не остановить. Все будет восстановлено, вся историческая память.

# Великая Отечественная война # Григорий Азарёнок # Юрий Воскресенский

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