Воскресенский: подвиг советского народа должны все помнить. Никаких компромиссов с историей быть не должно

Юрий Воскресенский, политолог:

Этот подвиг написан кровью в учебниках истории. И эту память мы должны хранить всегда. И не быть толерантными, как раньше мы были слишком толерантными, закрывая глаза на всякие проделки. Этот подвиг должны все помнить. Ну а кто подзабыл, мы должны прийти и восстановить эту историческую память. Никаких компромиссов с историей быть не должно. Поэтому, если кто-то сейчас активно сносит, стирает, вытравливает из исторической памяти подвиг советского народа, он должен понимать, что пройдет совсем небольшое количество времени… Я не Владимир Вольфович, Жириновский не пророк, но для этого надо просто обладать аналитическим мышлением, чтобы понять, что исторический маховик исторического возмездия, его не остановить. Все будет восстановлено, вся историческая память.