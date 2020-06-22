Восемь детей утонули на юго-западе Китая

Новости Китая. ЧП на юго-западе Китая. В городе Чунцин утонули восемь детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами трагедии оказались ученики одной из местных средних школ, которые играли на берегу водоема. Один из них случайно упал в воду.

В попытке спасти товарища семеро ребят также оказались в реке. Из-за сильного течения выбраться живым оттуда уже никто не смог.