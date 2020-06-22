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Восемь детей утонули на юго-западе Китая

22 июня 2020 15:02
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Новости Китая. ЧП на юго-западе Китая. В городе Чунцин утонули восемь детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь детей утонули на юго-западе Китая-1

Жертвами трагедии оказались ученики одной из местных средних школ, которые играли на берегу водоема. Один из них случайно упал в воду.

Восемь детей утонули на юго-западе Китая-4

В попытке спасти товарища семеро ребят также оказались в реке. Из-за сильного течения выбраться живым оттуда уже никто не смог.

Восемь детей утонули на юго-западе Китая-7

В спасательной операции принимали участие свыше 200 человек. Спустя несколько часов поисков тела всех детей были найдены.

# Гибель детей # Фотофакт

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