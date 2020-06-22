В Эмиратах и на Кипре разработали правила въезда, во Франции открывают школы и кинотеатры

Новости мира. Франция 22 июня приступила к третьему этапу выхода из карантина. С этого дня все школьники возвращаются к занятиям. Разрешены физические активности с участием не больше 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя три месяца простоя по всей стране открываются кинотеатры. При этом в залах все еще необходимо соблюдать ряд мер, среди которых масочный режим и социальная дистанция.

В Дубае готовятся к приезду туристов. Посетить Эмираты иностранцы смогут с 7 июля. По прибытию в аэропорт необходимо предъявить справку с отрицательным тестом на коронавирус либо сдать анализ прямо в воздушной гавани.