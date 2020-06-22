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В Эмиратах и на Кипре разработали правила въезда, во Франции открывают школы и кинотеатры

22 июня 2020 11:20
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Новости мира. Франция 22 июня приступила к третьему этапу выхода из карантина. С этого дня все школьники возвращаются к занятиям. Разрешены физические активности с участием не больше 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эмиратах и на Кипре разработали правила въезда, во Франции открывают школы и кинотеатры-1

Спустя три месяца простоя по всей стране открываются кинотеатры. При этом в залах все еще необходимо соблюдать ряд мер, среди которых масочный режим и социальная дистанция.

В Эмиратах и на Кипре разработали правила въезда, во Франции открывают школы и кинотеатры-4

В Дубае готовятся к приезду туристов. Посетить Эмираты иностранцы смогут с 7 июля. По прибытию в аэропорт необходимо предъявить справку с отрицательным тестом на коронавирус либо сдать анализ прямо в воздушной гавани.

В Эмиратах и на Кипре разработали правила въезда, во Франции открывают школы и кинотеатры-7

А вот на Кипре у туристов не будут требовать подтверждение на отсутствие COVID-19. Въезжающие иностранцы пройдут выборочную проверку.

# Коронавирус # Фотофакт

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