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Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине

22 июня 2020 15:00
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Новости США. Два человека погибли, еще 12 пострадали в результате стрельбы и наезда автомобилей в американском штате Северная Каролина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине-1

ЧП произошло во время уличной вечеринки. Неизвестные открыли огонь по людям.

Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине-4

По словам очевидцев, стреляли с разных сторон. Люди не понимали в какую сторону бежать, чтобы спастись. Началась паника. Вероятнее всего, именно поэтому помимо стрельбы произошло также несколько ДТП.

Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине-7

Под колеса машин попали пять человек. Все они госпитализированы.

Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине-10

В полиции полагают, что стрелявших было несколько. Правоохранители занимаются их поисками.

# Стрельба в США # Фотофакт

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