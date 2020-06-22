Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине

Новости США. Два человека погибли, еще 12 пострадали в результате стрельбы и наезда автомобилей в американском штате Северная Каролина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло во время уличной вечеринки. Неизвестные открыли огонь по людям.

По словам очевидцев, стреляли с разных сторон. Люди не понимали в какую сторону бежать, чтобы спастись. Началась паника. Вероятнее всего, именно поэтому помимо стрельбы произошло также несколько ДТП.

Под колеса машин попали пять человек. Все они госпитализированы.