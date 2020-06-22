В Украине из-за непогоды обесточены 112 населённых пунктов

Новости Украины. Более 100 населенных пунктов в блэкауте. Города и села в пяти областях Украины оказались обесточенными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непогоды сработали системы защиты линий электропередачи. В восстановительных работах задействовано несколько бригад. В результате разгула стихии подтоплено несколько зданий. Сильный ветер повалил четыре десятка деревьев и повредил крыши жилых домов.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало.