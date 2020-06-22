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В Украине из-за непогоды обесточены 112 населённых пунктов

22 июня 2020 11:17
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Новости Украины. Более 100 населенных пунктов в блэкауте. Города и села в пяти областях Украины оказались обесточенными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали сильные дожди и штормовой ветер.

В Украине из-за непогоды обесточены 112 населённых пунктов-1

Из-за непогоды сработали системы защиты линий электропередачи. В восстановительных работах задействовано несколько бригад. В результате разгула стихии подтоплено несколько зданий. Сильный ветер повалил четыре десятка деревьев и повредил крыши жилых домов.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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