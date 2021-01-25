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В Португалии рекордный суточный прирост заболевших COVID-19, Израиль приостанавливает пассажирские авиаперевозки

25 января 2021 08:22
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Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Португалии зафиксирован максимальный суточный прирост с начала пандемии – свыше 15 тысяч.

В Португалии рекордный суточный прирост заболевших COVID-19, Израиль приостанавливает пассажирские авиаперевозки-1

Израиль с 26 января приостанавливает все пассажирские авиаперевозки до конца января. Бельгия с 27 января запрещает туристические поездки за границу и внутри страны.

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Недовольные ограничениями люди продолжают выступать на акциях протеста. В Нидерландах сотни человек вышли на улицы Амстердама и Эйндховена.

В Португалии рекордный суточный прирост заболевших COVID-19, Израиль приостанавливает пассажирские авиаперевозки-4

Многие из них были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Многотысячная акция противников локдауна состоялась в Мадриде

В Португалии рекордный суточный прирост заболевших COVID-19, Израиль приостанавливает пассажирские авиаперевозки-7

Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. Задержано несколько десятков человек. Более 3,5 тысяч оштрафованы за нарушение комендантского часа.

# Коронавирус # Фотофакт

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