В Португалии рекордный суточный прирост заболевших COVID-19, Израиль приостанавливает пассажирские авиаперевозки

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Португалии зафиксирован максимальный суточный прирост с начала пандемии – свыше 15 тысяч.

Израиль с 26 января приостанавливает все пассажирские авиаперевозки до конца января. Бельгия с 27 января запрещает туристические поездки за границу и внутри страны.

В Италии представили памятную монету, посвящённую медикам. Что на ней изображено?

Власти Франции в ближайшие дни могут объявить новый трехнедельный карантин.

Недовольные ограничениями люди продолжают выступать на акциях протеста. В Нидерландах сотни человек вышли на улицы Амстердама и Эйндховена.