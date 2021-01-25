На президентских выборах в Португалии победил действующий глава государства

Новости Португалии. В Португалии подводят итоги президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победу одержал действующий глава государства 72-летний Марселу Ребелу ди Соуза. Он набрал более 60 % голосов.
Новости Португалии. В Португалии подводят итоги президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победу одержал действующий глава государства 72-летний Марселу Ребелу ди Соуза. Он набрал более 60 % голосов.
На втором месте кандидат от Социалистической партии Ана Гомеш, которую поддержали почти 13 % избирателей. Третью строчку занимает лидер крайне правой партии «Хватит!» Андре Вентура. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.
Марселу Ребелу ди Соуза находится на посту главы государства с 2016 года.