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На президентских выборах в Португалии победил действующий глава государства

25 января 2021 08:02
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Новости Португалии. В Португалии подводят итоги президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победу одержал действующий глава государства 72-летний Марселу Ребелу ди Соуза. Он набрал более 60 % голосов.

На президентских выборах в Португалии победил действующий глава государства-1

На втором месте кандидат от Социалистической партии Ана Гомеш, которую поддержали почти 13 % избирателей. Третью строчку занимает лидер крайне правой партии «Хватит!» Андре Вентура. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

На президентских выборах в Португалии победил действующий глава государства-4

Марселу Ребелу ди Соуза находится на посту главы государства с 2016 года. 

# Выборы # Марселу Ребелу ди Соуза # Ана Гомеш # Андре Вентура # Фотофакт

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