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В центре Парижа неизвестные жестоко избили подростка из Украины

25 января 2021 09:37
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Новости Франции. В центре Парижа неизвестные жестоко избили 14-летнего подростка из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парень возвращался из колледжа.

В центре Парижа неизвестные жестоко избили подростка из Украины-1

Недалеко от Эйфелевой башни на него напала банда из 10 человек, вооруженных металлическими прутьями и битами. Пострадавший получил тяжелые травмы головы, переломы рук, ребер и несколько ножевых ранений. Подросток шесть дней находился в коме. 

В центре Парижа неизвестные жестоко избили подростка из Украины-4

Причина жестокого нападения неизвестна. Злоумышленникам удалось скрыться. Инцидент произошел еще 15 января, однако подробности происшествия стали известны только сейчас.

# Нападение # Фотофакт

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