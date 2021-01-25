В центре Парижа неизвестные жестоко избили подростка из Украины

Новости Франции. В центре Парижа неизвестные жестоко избили 14-летнего подростка из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парень возвращался из колледжа.

Недалеко от Эйфелевой башни на него напала банда из 10 человек, вооруженных металлическими прутьями и битами. Пострадавший получил тяжелые травмы головы, переломы рук, ребер и несколько ножевых ранений. Подросток шесть дней находился в коме.