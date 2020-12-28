Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море. Что известно?

Масштабная поисково-спасательная операция развернута в Баренцевом море, где 28 декабря затонуло судно с 19 рыбаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двоих из них, матроса и штурмана, удалось спасти, один моряк найден мертвым. Судьба остальных все еще неизвестна. К поискам привлечены пять спасательных судов и авиация Северного флота.

Поступает противоречивая информация по поводу гражданства находившихся на траулере. Сразу несколько источников сообщают, что в составе экипажа были уроженцы Минской и Брестской областей, а также украинцы. Однако точных данных пока нет.