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Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море. Что известно?

28 декабря 2020 18:12
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Масштабная поисково-спасательная операция развернута в Баренцевом море, где 28 декабря затонуло судно с 19 рыбаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море. Что известно?-1

Двоих из них, матроса и штурмана, удалось спасти, один моряк найден мертвым. Судьба остальных все еще неизвестна. К поискам привлечены пять спасательных судов и авиация Северного флота.

Поступает противоречивая информация по поводу гражданства находившихся на траулере. Сразу несколько источников сообщают, что в составе экипажа были уроженцы Минской и Брестской областей, а также украинцы. Однако точных данных пока нет.

Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море. Что известно?-4

Среди вероятных причин крушения – обледенение, а также опрокидывание при вытягивании рыболовного трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Воспользоваться спасательными средствами не успел никто.

Повлиять на ситуацию могла также погода: в районе ЧП был шторм. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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