Израильская армия начала зачистку Западного берега реки Иордан, несмотря на режим тишины в секторе Газа

Перемирие длилось недолго. Несмотря на установленный режим тишины в секторе Газа, израильская армия начала зачистку Западного берега реки Иордан. ЦАХАЛ стал активно прочесывать города и лагеря беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных СМИ, Израиль не планирует прекращать осваивать новые территории в регионе. Зачистку от боевиков ведут с использованием военной техники и авиации. В разрушенных городах нет водо- и электроснабжения. Беженцы вынуждены искать убежище среди руин.