Израильская армия начала зачистку Западного берега реки Иордан, несмотря на режим тишины в секторе Газа

Перемирие длилось недолго. Несмотря на установленный режим тишины в секторе Газа, израильская армия начала зачистку Западного берега реки Иордан. ЦАХАЛ стал активно прочесывать города и лагеря беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перемирие длилось недолго. Несмотря на установленный режим тишины в секторе Газа, израильская армия начала зачистку Западного берега реки Иордан. ЦАХАЛ стал активно прочесывать города и лагеря беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным местных СМИ, Израиль не планирует прекращать осваивать новые территории в регионе. Зачистку от боевиков ведут с использованием военной техники и авиации. В разрушенных городах нет водо- и электроснабжения. Беженцы вынуждены искать убежище среди руин.
Тем временем поставки гуманитарной помощи в Газу увеличились. В сектор уже въехали около 200 грузовиков с предметами первой необходимости. Напомним, несколькими днями ранее ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара подписали соглашение о 4-дневном перемирии и начале обмена заложниками.