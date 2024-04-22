Володин прокомментировал кражу США российских активов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у Москвы есть право на ответ на постановление США по поводу российских активов. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что решение Вашингтона было неправомерным, что дает основание России для принятия симметричных мер в отношении зарубежных активов.

При этом Володин отметил, что подобный шаг может привести к подрыву уверенности в США со стороны других государств и инвесторов, а также создать некий прецедент для подобных действий со стороны любых государств, что нанесет непоправимый ущерб нормам международного права.

В субботу палата представителей Конгресса США приняла большинством голосов законопроект о принудительной конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Документ был передан на рассмотрение в сенат.