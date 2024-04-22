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В Грузии продолжаются акции протеста

22 апреля 2024 07:37
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Акции протеста в Грузии продолжаются. Местные жители выступают против нового закона об иностранных агентах. Документ одобрили в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии продолжаются акции протеста-1

Несогласные собираются у здания парламента. Полицейским приходилось перекрывать центральную площадь грузинской столицы – проспект Руставели. Митинги несколько раз перерастали в стычки с полицией. Стражи порядка применяли слезоточивый газ. Закон об организациях, финансируемых из-за границы, предполагает, что для них требуется отдельная регистрация, также увеличиваются налоги.

# Акции протеста # Новости Грузии

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