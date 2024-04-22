Число жертв наводнения в Пакистане возросло до 98

Число жертв паводков в Пакистане возросло до 98. Еще около 90 пострадали. Мощные ливни обрушились на центральные и западные регионы страны, в результате стихийного бедствия повреждены более 3 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не работает общественный транспорт, подача электричества ведется с перебоями. Также нарушено автомобильное сообщение городов с административными центрами. Местные власти пытаются противодействовать непогоде. Экстренные службы массово эвакуируют население из пострадавших районов. Также спасатели возводят заградительные сооружения. По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся в ближайшие несколько дней, но вода пока не уйдет.