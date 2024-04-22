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Число жертв наводнения в Пакистане возросло до 98

22 апреля 2024 07:02
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Число жертв паводков в Пакистане возросло до 98. Еще около 90 пострадали. Мощные ливни обрушились на центральные и западные регионы страны, в результате стихийного бедствия повреждены более 3 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв наводнения в Пакистане возросло до 98-1

Не работает общественный транспорт, подача электричества ведется с перебоями. Также нарушено автомобильное сообщение городов с административными центрами. Местные власти пытаются противодействовать непогоде. Экстренные службы массово эвакуируют население из пострадавших районов. Также спасатели возводят заградительные сооружения. По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся в ближайшие несколько дней, но вода пока не уйдет.

# Природные катаклизмы # Новости Пакистана

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