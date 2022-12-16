Волки, лисы, тигры. В США проводят фестиваль, на который люди приходят в костюмах животных

Волки, лисы, тигры и даже коровы. Тысячи людей в костюмах животных собрались в пригороде Чикаго на тематический фестиваль. В нем участвуют поклонники антропоморфных животных. Те, кто любит себя отождествлять с братьями нашими меньшими, в том числе.

В детстве я чувствовала себя очень одинокой, а объединение людей в меховых костюмах помогло мне влиться в общество и найти хороших друзей.

Это отличное место, где можно просто побыть рядом с единомышленниками, такими же, как я, и почувствовать единство. Ведь под оболочкой этих костюмов находятся люди, а они часть общества.

Зимой эти животные более энергичные. В Китае панды обрадовались первому снегу – подробности здесь.

Движение поклонников антропоморфных животных зародилось в 80-е годы прошлого столетия под влиянием анимации. Развитие интернета позволило этим людям находить друг друга. В США и Европе периодически проходят конференции людей в костюмах животных. На фестиваль в Роузмонт в этом году приехали участники из 50 стран.

*На правах рекламы.