В Латвии водители стоят в пробках. Причина – очереди на заправки из-за снижения цен на топливо

Новости Латвии. Транспортный коллапс в стране. В этот раз дело в снижении цены на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владельцы латвийских заправок в Риге договорись уменьшить стоимость на 10-15 центов за литр с 14 до 17 часов. Эта новость не могла не обрадовать водителей. Они буквально ринулись на заправки и перекрыли движение по всему городу. Правда, других граждан эта новость не обрадовала. Рижане просидели в общественном транспорте около часа, наблюдая за аттракционом неслыханной щедрости.