Зимой эти животные более энергичные. В Китае панды обрадовались первому снегу

Если у нас снег появился еще в конце ноября, то в некоторых районах Китая только сейчас. В провинции Шэньси выпал снег.

Первым сугробам радовались четыре большие панды – обитатели центра спасения и разведения животных. Туда их поместили еще в августе.

Ян Ли, зоолог:

Летом панды ленятся. Если вы частый гость в зоопарке или у нас, вы могли заметить, что летом гигантские панды почти не двигаются. Зато зимой они становятся гораздо более энергичными и играют друг с другом. Панды также едят больше в холодную погоду. Мы в основном обеспечиваем их побегами бамбука и свежими листьями бамбука круглый год.

Волки, лисы, тигры. В США проводят фестиваль, на который люди приходят в костюмах животных – подробности здесь.

Панды без проблем способны выдерживать температуры от минус 10 до минус 22 градусов по Цельсию.

*На правах рекламы.