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Зимой эти животные более энергичные. В Китае панды обрадовались первому снегу

16 декабря 2022 08:08
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Если у нас снег появился еще в конце ноября, то в некоторых районах Китая только сейчас. В провинции Шэньси выпал снег.

Зимой эти животные более энергичные. В Китае панды обрадовались первому снегу-1

Первым сугробам радовались четыре большие панды – обитатели центра спасения и разведения животных. Туда их поместили еще в августе.

Зимой эти животные более энергичные. В Китае панды обрадовались первому снегу-4

Ян Ли, зоолог:
Летом панды ленятся. Если вы частый гость в зоопарке или у нас, вы могли заметить, что летом гигантские панды почти не двигаются. Зато зимой они становятся гораздо более энергичными и играют друг с другом. Панды также едят больше в холодную погоду. Мы в основном обеспечиваем их побегами бамбука и свежими листьями бамбука круглый год.

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Панды без проблем способны выдерживать температуры от минус 10 до минус 22 градусов по Цельсию.

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