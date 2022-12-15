Бундестаг одобрил закупку американских истребителей на 10 млрд евро

Новости Германии. Бундестаг одобрил закупку американских истребителей. 35 сверхсовременных самолетов обойдутся Германии почти в 10 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты также одобрили покупку 118 тысяч новых автоматических винтовок. Это один из самых больших оборонных проектов бундесвера. Правда, первые истребители планируется принять на вооружение только в 2028 году. При этом министр обороны Германии назвала это очень важным сигналом. Он свидетельствует о том, что парламент поддерживает Вооруженные силы. Все проекты будут профинансированы из выделенного ранее специального фонда в размере 100 миллиардов евро.