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Бундестаг одобрил закупку американских истребителей на 10 млрд евро

15 декабря 2022 16:33
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Новости Германии. Бундестаг одобрил закупку американских истребителей. 35 сверхсовременных самолетов обойдутся Германии почти в 10 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бундестаг одобрил закупку американских истребителей на 10 млрд евро-1

Депутаты также одобрили покупку 118 тысяч новых автоматических винтовок. Это один из самых больших оборонных проектов бундесвера. Правда, первые истребители планируется принять на вооружение только в 2028 году. При этом министр обороны Германии назвала это очень важным сигналом. Он свидетельствует о том, что парламент поддерживает Вооруженные силы. Все проекты будут профинансированы из выделенного ранее специального фонда в размере 100 миллиардов евро.

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# Вооруженные силы # Кристина Ламбрехт # Новости Германии # Фотофакт

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