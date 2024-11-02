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Волкер: Трамп может потребовать от Путина вывести войска РФ из Украины

02 ноября 2024 10:15
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Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Дональд Трамп может потребовать от президента РФ Владимира Путина вывода войск из Украины в случае своей победы на выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Чтобы избежать издержек для репутации из-за поражения Украины, Трамп может связаться с Путиным и потребовать вывода войск до 20 января. Прежде Трамп заявлял, что у него хорошие отношения с Путиным и он сумеет урегулировать кризис в Украине до инаугурации.

Однако российский лидер Владимир Путин не припоминает подобного разговора и считает, что такие заявления не следует воспринимать всерьез.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русофобский курс США останется вне зависимости от исхода выборов. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября, а соперником Трампа станет действующий вице-президент Камала Харрис.

# Международная политика # Дональд Трамп

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