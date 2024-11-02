В якобы демократической Германии мнение народа веса не имеет. Власти принимают решения, ориентируясь на общеевропейские убеждения и планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следуя курсу ЕС, немецкие чиновники привели некогда локомотив Европы к краю пропасти. От квартала к кварталу ВВП ФРГ планомерно сокращается. И эксперты нашли новую причину этого. Ответственность переложили на граждан.

Из-за высокого числа больничных экономика Германии недополучила почти 1 % внутреннего валового продукта, сообщают аналитики. Они считают, что страна могла бы избежать спада показателей, если бы работники реже оставались дома при плохом самочувствии. Сотрудники в ФРГ слишком избалованные и самоуверенные, твердят в один голос руководители немецких компаний. Видимо, идей, как еще оправдать свои неудачи на международном рынке, больше не осталось.