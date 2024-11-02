Американцы с трудом добираются до участков для голосования

Жителям Штатов за свое новое руководство еще предстоит проголосовать. Уже через 3 дня состоятся выборы главы Белого дома. Многие американцы пришли на избирательные участки заранее. Досрочно кандидатов поддержали почти 70 миллионов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать это было непросто, и дело не в политических предпочтениях. Чтобы просто добраться до мест волеизъявления, порой приходилось демонстрировать настоящую спортивную закалку. Дороги штатов до сих пор завалены обломками магазинов и других зданий. Путь к светлому будущему, которое обещают кандидаты в президенты, укрыт картонными коробками, мусором и стеклами.

Такой пейзаж это результат мощнейшего за последние 50 лет урагана, который бушевал в США еще месяц назад. За это время последствия удара стихии так и не были устранены. Чтобы создать хоть какие-то условия для голосующих граждан, организаторы арендовали передвижные туалеты и цистерны с водой, которые разместили вблизи так называемых избирательных участков.