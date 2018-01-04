Число жертв при пожаре под Новосибирском возросло до 10 человек

Новости России. Крупный пожар охватил обувную фабрику под Новосибирском. Жертвами трагедии стали 10 иностранных рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это граждане КНР, их гражданство подтверждают найденные документы. Здание все еще полыхает, в огне – 2 тысячи квадратных метров.