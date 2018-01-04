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Число жертв при пожаре под Новосибирском возросло до 10 человек

04 января 2018 12:31
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Новости России. Крупный пожар охватил обувную фабрику под Новосибирском. Жертвами трагедии стали 10 иностранных рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв при пожаре под Новосибирском возросло до 10 человек-1

Все это граждане КНР, их гражданство подтверждают найденные документы. Здание все еще полыхает, в огне – 2 тысячи квадратных метров.

Число жертв при пожаре под Новосибирском возросло до 10 человек-4

Над местом ЧП поднимается столб токсичного дыма. Основной версией пожара пока считается короткое замыкание.

# Фотофакт # Пожар на заводе

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