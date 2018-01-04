Старшему – 113 лет. Более 400 человек старше ста лет живут в китайском городе долгожителей

Новости Китая. В городе Жугао в Китае проживает 403 человека старше ста лет.

По информации агентства Синьхуа, в городе конец 2017 года встретили 403 человека старше ста лет. Местные жители называют Жугао «городом долгожителей». За год их количество увеличилось. В 2016 году людей перешагнувших порог в 100 лет было на 18 человек меньше.

Всего в городе живут почти полтора миллиона человек, из них 89 мужчин и 314 женщин в возрасте более ста лет. 24 людям – более 105 лет, четверо перешагнули порог в 110 лет. Старейшему жителю Жугао сейчас 113 лет.

Факторами, способствующими длительной жизни, считают правильное питание, хороший сон и комфортные условия окружающей среды.

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