Войска РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Российские войска пресекли попытки украинских войск форсировать Днепр в районе Кинбурнской косы. Об этом пишет РИА Новости.

Примерно в 4 часа утра украинская армия предприняла попытки переправиться через реку, но были обнаружены российской разведкой. В итоге высадка десанта сорвалась, а противник потерпел значительные потери.

ВСУ задействовали около 20 десантных катеров, часть из них была разрушена российскими бойцами, а некоторые подорвались на минах. Две лодки и два судна огневого прикрытия смогли подойти к побережью, но попали под обстрел.

В ходе боя украинские войска лишились до 12 человек убитыми из 16 высадившихся. Три катера эвакуации также были атакованы: один был затоплен артиллерийским огнем, другой – ракетами, а третьему удалось спастись.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о попытке украинской армии высадиться на Тендровской косе, что также было пресечено российскими военными.