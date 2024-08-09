В Японии произошло землетрясение магнитудой семь. Подземные толчки зафиксированы на юго-западе страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ученых, очаг залегал на глубине 30 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Остановлено движение поездов, проводится проверка работы местных атомных станций. Как предупреждают специалисты, существует угроза цунами.