Белоруски Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Торонто

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая в рейтинге третью строчку мирового рейтинга, вышла в (1/8 финала) турнира категории WTA 1000 в Торонто. Об этом пишет РИА Новости.

Во втором круге она за 1 час 21 минуту обыграла китаянку Юань Юэ со счетом 6:2, 6:2. В своем следующем матче Соболенко сыграет с британкой Кэти Бултер.

В этом же турнире белорусская теннисистка Азаренко, находящаяся на 19-м месте общемирового рейтинг-листа, сыграла с бельгийкой Грет Миннен. Белоруска в двухчасовом поединке выиграла и также прошла в 1/8 финала.